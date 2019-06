聖荷西三級火兩屋燒毀 消防員中暑不適

【KTSF 蔡璐陽報導】

週二中午南灣聖荷西的兩所居民住宅起火,當局發出三級預警,所有居民都安全撤離,但是有一名消防人員在滅火時中暑,目前著火原因還在調查中。

週二中午12點半左右,當地消防局接報,聖荷西東部的McVay街和Harbor街附近起火,由於天氣炎熱,火勢迅速擴散,幸好消防人員及時趕到,控制住了大火的蔓延趨勢。

@SJFD on scene of a 3 alarm structure and vegetation fire. 2 homes involved. Please avoid the area. Mc Vay at Hubbard. pic.twitter.com/CktKrdgL7X — San Jose Fire Dept. (@SJFD) June 11, 2019

不過這兩所房屋已經完全被燒毀,目前著火原因仍在調查中,但是周圍鄰居表示,在起火之前,他們有向警局報告,架設在外面的電源線掉落,並且冒出火星。

聖荷西居民Raymond Su說:”我先聽到有爆炸聲,比放煙花的聲音要響很多,然後我就看到窗外面有一些火星,似乎是從電源線冒出來的。”

大約下午3點左右,大火完全被熄滅,但是由於天氣過於炎熱,再加上消防員們持續在火場工作,其中一名消防員因此中暑,不過在現場得到了救助。

目前當局已經允許居民回到該區域搜尋自己的私人物品。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。