聖荷西三級火兩屋燒毀 消防員中暑不適

June 12, 2019 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 蔡璐陽報導】

週二中午南灣聖荷西的兩所居民住宅起火，當局發出三級預警，所有居民都安全撤離，但是有一名消防人員在滅火時中暑，目前著火原因還在調查中。

週二中午12點半左右，當地消防局接報，聖荷西東部的McVay街和Harbor街附近起火，由於天氣炎熱，火勢迅速擴散，幸好消防人員及時趕到，控制住了大火的蔓延趨勢。

不過這兩所房屋已經完全被燒毀，目前著火原因仍在調查中，但是周圍鄰居表示，在起火之前，他們有向警局報告，架設在外面的電源線掉落，並且冒出火星。

聖荷西居民Raymond Su說：”我先聽到有爆炸聲，比放煙花的聲音要響很多，然後我就看到窗外面有一些火星，似乎是從電源線冒出來的。”

大約下午3點左右，大火完全被熄滅，但是由於天氣過於炎熱，再加上消防員們持續在火場工作，其中一名消防員因此中暑，不過在現場得到了救助。

目前當局已經允許居民回到該區域搜尋自己的私人物品。

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