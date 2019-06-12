香港立法會外爆示威衝突 《逃犯條例》二讀會議取消

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香港立法會原定週三早上開會，恢復二讀《逃犯條例》修訂，由於示威者一早堵塞金鐘一帶，癱瘓道路，會議最終未能召開。

衝突由早上7時開始，示威者由添馬公園湧向龍和道，佔據兩條行車線，將警員原本用來布防的鐵馬搬出馬路。示威者戴頭盔、口罩築成人鏈，行入隧道，警車後退，示威者拍打警車，其他人勸止，又用鐵馬圍著警車。

多輛車塞在隧道內，警員在車上，兩個小時後部份車調頭離開。

示威者繼續搬鐵馬，多重鐵馬封著龍和道，有人搬磚頭扔出馬路，不遠處的龍合街，示威者築起防線，拆走鐵枝鞏固防線。

差不多同一時間早上8時，另一班示威者拉開海富中心外鐵馬，示威者將鐵馬搬出馬路，砌出防線，全副武裝的警員列陣舉起警告標語，立法會議員朱凱廸到場。

除了示威者佔馬路，灣仔、金鐘一帶早上亦有多輛私家車，停在路中央，之後金鐘道兩條行車線中央，被人放置鐵馬，金鐘道往中環方向行車線癱瘓，電車、巴士不能行駛。

除了金鐘道，立法會附近的添華道、添美道、龍和道、夏愨道、分域碼頭街交通受阻，中環灣仔繞道灣仔出口一度封閉，多條小巴、巴士路線要改道。

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