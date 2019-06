香港立法會外爆示威衝突 《逃犯條例》二讀會議取消

【i-CABLE】

香港立法會原定週三早上開會,恢復二讀《逃犯條例》修訂,由於示威者一早堵塞金鐘一帶,癱瘓道路,會議最終未能召開。

衝突由早上7時開始,示威者由添馬公園湧向龍和道,佔據兩條行車線,將警員原本用來布防的鐵馬搬出馬路。示威者戴頭盔、口罩築成人鏈,行入隧道,警車後退,示威者拍打警車,其他人勸止,又用鐵馬圍著警車。

多輛車塞在隧道內,警員在車上,兩個小時後部份車調頭離開。

示威者繼續搬鐵馬,多重鐵馬封著龍和道,有人搬磚頭扔出馬路,不遠處的龍合街,示威者築起防線,拆走鐵枝鞏固防線。

差不多同一時間早上8時,另一班示威者拉開海富中心外鐵馬,示威者將鐵馬搬出馬路,砌出防線,全副武裝的警員列陣舉起警告標語,立法會議員朱凱廸到場。

除了示威者佔馬路,灣仔、金鐘一帶早上亦有多輛私家車,停在路中央,之後金鐘道兩條行車線中央,被人放置鐵馬,金鐘道往中環方向行車線癱瘓,電車、巴士不能行駛。

除了金鐘道,立法會附近的添華道、添美道、龍和道、夏愨道、分域碼頭街交通受阻,中環灣仔繞道灣仔出口一度封閉,多條小巴、巴士路線要改道。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。