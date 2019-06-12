Mountain View市府擬禁RV過夜停車惹反對聲浪（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Mountain View市政府廣場前週二晚有一個集會，反對市府考慮禁止超大型休旅車，即RV車輛在市內街道長久停車過夜，Mountain View市議會在舉行至週三凌晨的會議中，決定暫緩執行該禁令。

雖然南灣氣溫週二超過華氏100度，不過集會活動仍有很多民眾出席，當中不僅包括超大休旅車RV的車主，也有市民、牧師、前Mountain View市長，以及維權團體的代表，而市府要在市內街道禁停RV休旅車，其中最主要的原因是出於公共衛生及安全考量。

一群市民手持標語，高喊口號，在Mountain View市政府廣場前集會，反對市府計劃通過禁止RV休旅車在市內街道停車過夜的新法例，Mountain View前市長Lenny Siegel也有出席集會表示反對禁令。

Siegel說：”我認為這太離譜了，有人可能有困難無法負擔房租，就像我們為同樣理由出席集會，我們沒理由扔下他們，而應該尋求新計劃，幫助他們找地方停車，這是取得永久居所的一步。”

還有集會人士表示，灣區房價及房租都非常昂貴，低收入人士根本付不起，才迫使他們以RV休旅車為家，如果禁止他們停在市內，對他們的生活和工作都有很大影響。

反對禁令的牧師說：”禁令太可怕了，對那些在市裡工作和生活，但又租不起公寓，卻對社會很有貢獻的人，他們現在住在RV裡面，沒得選擇，而將他們從街道趕走，就是要不管這部分人群，還要忘記更大的問題，就是可負擔房屋。”

還有維權團體代表認為，市府禁止RV住客，如果不提供他們住處，如同一種懲罰屬違憲。

矽谷法律基金會代表Michael Trujillo說：”我們關注山景城 禁止超大型車輛，會違反輛住客的憲法權益。”

有市議員表示，市議會立法禁止的主要目的是擔心公共衛生及安全問題，市府同時也在考慮尋找一個地方，專門讓RV休旅車停車。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。