Mountain View市府擬禁RV過夜停車惹反對聲浪（視頻）

南灣Mountain View市政府廣場前週二晚有一個集會,反對市府考慮禁止超大型休旅車,即RV車輛在市內街道長久停車過夜,Mountain View市議會在舉行至週三凌晨的會議中,決定暫緩執行該禁令。

雖然南灣氣溫週二超過華氏100度,不過集會活動仍有很多民眾出席,當中不僅包括超大休旅車RV的車主,也有市民、牧師、前Mountain View市長,以及維權團體的代表,而市府要在市內街道禁停RV休旅車,其中最主要的原因是出於公共衛生及安全考量。

一群市民手持標語,高喊口號,在Mountain View市政府廣場前集會,反對市府計劃通過禁止RV休旅車在市內街道停車過夜的新法例,Mountain View前市長Lenny Siegel也有出席集會表示反對禁令。

Siegel說:”我認為這太離譜了,有人可能有困難無法負擔房租,就像我們為同樣理由出席集會,我們沒理由扔下他們,而應該尋求新計劃,幫助他們找地方停車,這是取得永久居所的一步。”

還有集會人士表示,灣區房價及房租都非常昂貴,低收入人士根本付不起,才迫使他們以RV休旅車為家,如果禁止他們停在市內,對他們的生活和工作都有很大影響。

反對禁令的牧師說:”禁令太可怕了,對那些在市裡工作和生活,但又租不起公寓,卻對社會很有貢獻的人,他們現在住在RV裡面,沒得選擇,而將他們從街道趕走,就是要不管這部分人群,還要忘記更大的問題,就是可負擔房屋。”

還有維權團體代表認為,市府禁止RV住客,如果不提供他們住處,如同一種懲罰屬違憲。

矽谷法律基金會代表Michael Trujillo說:”我們關注山景城 禁止超大型車輛,會違反輛住客的憲法權益。”

有市議員表示,市議會立法禁止的主要目的是擔心公共衛生及安全問題,市府同時也在考慮尋找一個地方,專門讓RV休旅車停車。

