舊金山市府將在Mission區買地建可負擔房屋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府週二宣布，即將在Mission區購買多一塊空地，來興建百分之百可負擔房屋，令Mission區近年新建及成功保留的可負擔房單位，增加至超過1,000個。

市府即將斥資購買的用地，位於South Van Ness夾26街，前身是一間無家可歸者支援中心，現已空置。

市府計劃將用地改建成一座商住混合的樓宇，預計提供150個可負擔房屋單位，服務地區收入中位數三成至八成的家庭。

舊金山市長布里德（London Breed）說：”我們的將來靠這些房屋，我不希望見到像我們這些在舊金山土生土長，長大後，我們回頭一看，才去問我們的社區成員去了哪裡，因為他們再無法負擔住在這裡，原因是我們沒有興建足夠可負擔房屋。”

市府並沒有透露買地要花多少錢，但就表示，部分的資金來自市府過去兩個財政年度的意外盈餘，以及大都會交通委員會（MTC）亦撥出500萬元。

代表該區的市參事盧凱莉表示，MTC是史上首次願意撥款資助房屋項目，這完全是前市參事David Campos的功勞，因為他認為，一個安穩的家，是所有交通基建的基礎。

如果這個房屋項目順利落成，將會是區內自2015年以來，第8個新的可負擔房屋項目。

市長表示，買地的錢已經準備好，但還沒有足夠的錢建屋，她亦趁機推銷今年11月份選舉一項價值6億元的可負擔房屋債券提案，有了這筆錢，她指這裡亦會順利建成。

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