舊金山市府將在Mission區買地建可負擔房屋（視頻）

舊金山市府週二宣布,即將在Mission區購買多一塊空地,來興建百分之百可負擔房屋,令Mission區近年新建及成功保留的可負擔房單位,增加至超過1,000個。

市府即將斥資購買的用地,位於South Van Ness夾26街,前身是一間無家可歸者支援中心,現已空置。

市府計劃將用地改建成一座商住混合的樓宇,預計提供150個可負擔房屋單位,服務地區收入中位數三成至八成的家庭。

舊金山市長布里德(London Breed)說:”我們的將來靠這些房屋,我不希望見到像我們這些在舊金山土生土長,長大後,我們回頭一看,才去問我們的社區成員去了哪裡,因為他們再無法負擔住在這裡,原因是我們沒有興建足夠可負擔房屋。”

市府並沒有透露買地要花多少錢,但就表示,部分的資金來自市府過去兩個財政年度的意外盈餘,以及大都會交通委員會(MTC)亦撥出500萬元。

代表該區的市參事盧凱莉表示,MTC是史上首次願意撥款資助房屋項目,這完全是前市參事David Campos的功勞,因為他認為,一個安穩的家,是所有交通基建的基礎。

如果這個房屋項目順利落成,將會是區內自2015年以來,第8個新的可負擔房屋項目。

市長表示,買地的錢已經準備好,但還沒有足夠的錢建屋,她亦趁機推銷今年11月份選舉一項價值6億元的可負擔房屋債券提案,有了這筆錢,她指這裡亦會順利建成。

