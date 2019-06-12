香港反修訂《逃犯條例》示威演變衝突 警放催淚彈清場

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香港反對修訂《逃犯條例》的示威演變成大規模衝突，立法會和政總周圍的示威者下午多次衝擊警方防線，警方的驅趕行動出動到橡膠子彈、布袋彈以及催淚彈，至少22人受傷。

香港行政長官林鄭月娥晚上發表電視講話，強烈譴責有人有組織發動暴動，呼籲市民遠離暴力。示威者目前仍佔據金鐘、中環一帶多條道路，據了解，警方現階段沒計劃清場。

下午3時衝突升級，示威者最先衝擊的是政總西翼防線，他們將鐵馬陣推前，警員隨即施放胡椒噴霧及催淚水劑，速龍小隊嘗試衝出防線，用警棍打向示威者，有人向警方方向投擲燃燒物品，又起哄，組成一群，突然再向前衝。速龍小隊再出警棍，但驅趕不到。

大約3時45分示威者成功突破防線，用鐵馬和雜物佔據整條添華道，同時間立法會外亦爆發激烈衝突，示威者用雨傘抵擋胡椒噴霧，又向警方拋雜物，他們以圓鼓底為目標，不斷衝擊警員前的鐵馬陣，有警員向示威者舉起橡膠子彈槍，見到曾經發射。

示威者人數眾多，最後衝散警方防線進入示威區。警方再發射橡膠子彈，有警員受傷，警方開始施放催淚彈，現場煙霧瀰漫，示威者四散，退出立法會道及添美道一帶，警方密集發射催淚彈。

政總西翼外的添華道，警方亦以催淚彈反擊，整條添華道斷斷續續有白煙，戴防毒面具配備布袋槍的速龍小隊，重新佔據添華道路口，又用催淚水劑向中環方向進迫，驅散示威者，其中一人被帶走，速龍小隊向金鐘推進，警方多輪攻勢，示威者後退，但始終沒有完全驅散他們。

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