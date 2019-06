香港反修訂《逃犯條例》示威演變衝突 警放催淚彈清場

【i-CABLE】

香港反對修訂《逃犯條例》的示威演變成大規模衝突,立法會和政總周圍的示威者下午多次衝擊警方防線,警方的驅趕行動出動到橡膠子彈、布袋彈以及催淚彈,至少22人受傷。

香港行政長官林鄭月娥晚上發表電視講話,強烈譴責有人有組織發動暴動,呼籲市民遠離暴力。示威者目前仍佔據金鐘、中環一帶多條道路,據了解,警方現階段沒計劃清場。

下午3時衝突升級,示威者最先衝擊的是政總西翼防線,他們將鐵馬陣推前,警員隨即施放胡椒噴霧及催淚水劑,速龍小隊嘗試衝出防線,用警棍打向示威者,有人向警方方向投擲燃燒物品,又起哄,組成一群,突然再向前衝。速龍小隊再出警棍,但驅趕不到。

大約3時45分示威者成功突破防線,用鐵馬和雜物佔據整條添華道,同時間立法會外亦爆發激烈衝突,示威者用雨傘抵擋胡椒噴霧,又向警方拋雜物,他們以圓鼓底為目標,不斷衝擊警員前的鐵馬陣,有警員向示威者舉起橡膠子彈槍,見到曾經發射。

示威者人數眾多,最後衝散警方防線進入示威區。警方再發射橡膠子彈,有警員受傷,警方開始施放催淚彈,現場煙霧瀰漫,示威者四散,退出立法會道及添美道一帶,警方密集發射催淚彈。

政總西翼外的添華道,警方亦以催淚彈反擊,整條添華道斷斷續續有白煙,戴防毒面具配備布袋槍的速龍小隊,重新佔據添華道路口,又用催淚水劑向中環方向進迫,驅散示威者,其中一人被帶走,速龍小隊向金鐘推進,警方多輪攻勢,示威者後退,但始終沒有完全驅散他們。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。