Fremont聯合學區中文沉浸式教學首批學生初中畢業（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣Fremont聯合學區9年前開辦中文沉浸式教學,從幼稚園一路到8年級,週一第一批學生初中畢業。

這是Fremont Hopkins初中8年級的中文課,學生們週一提交學期結束前的最後一場歷史簡報,題目是《南北戰爭》,許多人名、戰役,學生們都能清楚的用中文完整的表達出來。

Hopkins初中中文老師王海迪說:”他們這個團體整體基礎打得非常的好,尤其是他們有的是從幼稚園就開始學,學到第8年,所以他們的詞彙量已經擺在那。”

Fremont聯合學區9年前開辦中文沉浸式教學,幼稚園到6年級是在Azevada小學就讀,2016年選在Hopkins初中開辦中文課程,週一第一批學生舉行畢業典禮。

Fremont學區委員Larry Sweeney說:”學期結束前,學區委員會議談這個議案,是我經歷過最激烈的辯論之一,當時3名教委包括吳葦、高敘加(現任市長)還有我支持立刻開辦,但是其餘教委及學區的高層反對,你們能想像嗎?”

大部分灣區公立學校的中文沉浸式教學都是到小學結束,為了讓學習不中斷,經過家長們持續努力,才能在初中延續下去。

家長柯凱澤說:”很少初中有中文沉浸教學,全國高中就一家都沒有,因此身為家長,我們不僅積極參與學區找老師,還積極參與選課,每年我們都稱為示範課程。”

柯凱澤是第二代華裔,他回憶學生時代,公立學校的外語課只有法文,後來西班牙文,因此他非常堅持女兒一直留在中文沉浸式課程,也看到女兒的進步。

學生柯宇敏說:”我覺得可以做很多不同的事情,可以跟更多人講話,因為很多人說中文。”

學生張曼君說:”我覺得中文不是可以一下子就可以學好的東西,是通過和其他人交流,可以學更好更多字彙,都這個大家庭在一起很好玩,每天都可以學更多東西。”

