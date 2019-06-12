Fremont聯合學區中文沉浸式教學首批學生初中畢業（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣Fremont聯合學區9年前開辦中文沉浸式教學，從幼稚園一路到8年級，週一第一批學生初中畢業。

這是Fremont Hopkins初中8年級的中文課，學生們週一提交學期結束前的最後一場歷史簡報，題目是《南北戰爭》，許多人名、戰役，學生們都能清楚的用中文完整的表達出來。

Hopkins初中中文老師王海迪說：”他們這個團體整體基礎打得非常的好，尤其是他們有的是從幼稚園就開始學，學到第8年，所以他們的詞彙量已經擺在那。”

Fremont聯合學區9年前開辦中文沉浸式教學，幼稚園到6年級是在Azevada小學就讀，2016年選在Hopkins初中開辦中文課程，週一第一批學生舉行畢業典禮。

Fremont學區委員Larry Sweeney說：”學期結束前，學區委員會議談這個議案，是我經歷過最激烈的辯論之一，當時3名教委包括吳葦、高敘加（現任市長）還有我支持立刻開辦，但是其餘教委及學區的高層反對，你們能想像嗎？”

大部分灣區公立學校的中文沉浸式教學都是到小學結束，為了讓學習不中斷，經過家長們持續努力，才能在初中延續下去。

家長柯凱澤說：”很少初中有中文沉浸教學，全國高中就一家都沒有，因此身為家長，我們不僅積極參與學區找老師，還積極參與選課，每年我們都稱為示範課程。”

柯凱澤是第二代華裔，他回憶學生時代，公立學校的外語課只有法文，後來西班牙文，因此他非常堅持女兒一直留在中文沉浸式課程，也看到女兒的進步。

學生柯宇敏說：”我覺得可以做很多不同的事情，可以跟更多人講話，因為很多人說中文。”

學生張曼君說：”我覺得中文不是可以一下子就可以學好的東西，是通過和其他人交流，可以學更好更多字彙，都這個大家庭在一起很好玩，每天都可以學更多東西。”

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