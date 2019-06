【KTSF】

東灣水利局(EBMUD)週二通過加水費提議,未來兩年將總共加接近13%。

局方週二以5比1投票通過加水費提議,從7月1號開始,東灣Alameda和Contra Costa縣140萬戶家庭和商業的水費會上漲6.5%,明年的7月1日再加6.25%。

每日使用200加侖水的單戶家庭,下個月開始賬單會增加3.62元,明年7月再加3.73元。

當局表示,加水費是為了籌集資金,改善水管和供水設施。

