在北京,中國外交部重申支持特區政府修例,又否認有傳聞指有武裝力量正前往香港。

示威者下午第一次衝擊立法會防線時,外交部正在北京開記者會。發言人否認外界有傳聞說,內地武裝力量正前往香港。

至於美國眾議院議長佩洛西發聲明,指若本港通過《逃犯條例》修訂,美國國會要重新評估,在一國兩制下香港是否有足夠自治。

中方重申香港事務是中國內政,敦促美方謹言慎行,客觀、公正看待特區政府依法修例。

