香港行政長官林鄭月娥週三晚上發表電視講話,強烈譴責有人有組織發動暴動,但沒提及如何處理修例。

她在2分40秒的講話未有提及下一步如何處理《逃犯條例》修訂,表示深信香港可用平和理性、守法的方式解決問題。

