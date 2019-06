加州重劃選區任務交合資格選民負責（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

明年是每十年一度的人口普查,各州將會根據調查所得的資料重新分配選區,而加州是全國首個州分,將這個任務交給合資格的選民負責,有興趣參與的選民,可以開始向州審計局申請。

加州在2010年的人口普查中,是全國首個州分成立公民選區重劃委員會,委員會將由14名普通選民組成,根據2020年度人口普查的數據,重新劃分州內各個選區,涉及的民選職位包括州參、眾兩院、州平稅局,以及國會議員,州審計局現已開始接受選民申請,成為”選區重劃委員”之一。

州審計局辦公室政務長Stephanie Ramirez-Ridgeway說:”很重要的是,這14名委員能夠反映加州的族裔多元化,能反映每個社區的聲音,重劃加州的地圖是一件大事,亦是歷史性時刻,現在就交到每個加州人的手上。”

申請週一正式開始,直至8月9日,合資格申請人至少從2015月7月1日或之前已經登記成為選民,並持續至少四年沒有轉過政黨,或者沒有選擇政黨,在過去三次州層面的選舉中,參與過最少兩次。

委員的任期為十年,不過多數工作集中於第一年,處理事務時,委員日薪是300元。

州審計局表示,上一次的人口普查,申請人數多達3,000人,希望今年有更多人參加。

局方指,已安排三名獨立人士負責遴選,他們最終會挑選出60名合資格人士,局方會從這60人中隨機挑選出14人組成委員會,當中5人是民主黨人,5人是共和黨人,剩下的是其他黨派或無黨派人士。

有關申請人資格及程序等詳情,民眾可以上網查詢及報名,網址:https://shapecaliforniasfuture.auditor.ca.gov/

