加州重劃選區任務交合資格選民負責（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

明年是每十年一度的人口普查，各州將會根據調查所得的資料重新分配選區，而加州是全國首個州分，將這個任務交給合資格的選民負責，有興趣參與的選民，可以開始向州審計局申請。

加州在2010年的人口普查中，是全國首個州分成立公民選區重劃委員會，委員會將由14名普通選民組成，根據2020年度人口普查的數據，重新劃分州內各個選區，涉及的民選職位包括州參、眾兩院、州平稅局，以及國會議員，州審計局現已開始接受選民申請，成為”選區重劃委員”之一。

州審計局辦公室政務長Stephanie Ramirez-Ridgeway說：”很重要的是，這14名委員能夠反映加州的族裔多元化，能反映每個社區的聲音，重劃加州的地圖是一件大事，亦是歷史性時刻，現在就交到每個加州人的手上。”

申請週一正式開始，直至8月9日，合資格申請人至少從2015月7月1日或之前已經登記成為選民，並持續至少四年沒有轉過政黨，或者沒有選擇政黨，在過去三次州層面的選舉中，參與過最少兩次。

委員的任期為十年，不過多數工作集中於第一年，處理事務時，委員日薪是300元。

州審計局表示，上一次的人口普查，申請人數多達3,000人，希望今年有更多人參加。

局方指，已安排三名獨立人士負責遴選，他們最終會挑選出60名合資格人士，局方會從這60人中隨機挑選出14人組成委員會，當中5人是民主黨人，5人是共和黨人，剩下的是其他黨派或無黨派人士。

有關申請人資格及程序等詳情，民眾可以上網查詢及報名，網址：https://shapecaliforniasfuture.auditor.ca.gov/

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