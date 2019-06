【KTSF】

灣區連續兩日的高溫天氣,導致不少地方停電,太平洋煤電公司(PG&E)週二表示,這兩日高溫導致每日都有超過兩萬戶居民停電。

《聖荷西水星報》引述PG&E的發言人指,本週一出現接近破紀錄的高溫,導致在灣區9個縣有26,400戶居民停電,週二更有高達30,400戶停電,其中東灣最多,有超過18,000戶。

PG&E指,當氣溫太高時,輸電的變壓設施就會產生故障,尤其在一般較為清涼的地區,當有超過華氏100度高溫時,變壓設施更容易發生故障。

PG&E相信,大多數停電和高溫有關,但不一定是變壓設施故障,並表示公司正嘗試安全運作,但變壓設施問題,沒有即時或者明顯的補救措施,因為變電設施是根據當地的氣候而設計。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。