【KTSF 梁秋玉報導】

NBA總決賽週一晚進行第五場比賽,勇士1比3背水一戰,最後以106比105險勝速龍,仍有奪冠希望,球迷們都興奮不已。

勇士第五場比賽,雖然受傷的Kevin Duran迎來復出,但在第二節又受傷而被迫離場,速龍比分後來有超前勇士,令球迷都很緊張,不過勇士最後仍拼進全力,以106比105戰勝速龍,球迷們興奮雀躍。

勇士贏得週一晚的比賽後,如果未來兩場都能取勝,將仍有機會拿下今年的NBA總冠軍。

NBA總決賽的第六場比賽,勇士隊將回到奧克蘭的主場,於星期四對戰多倫多的速龍。

