美英政府關注修訂《逃犯條例》會對香港帶來負面影響

美國及英國政府都表示,關注香港政府修訂《逃犯條例》對香港可能造成的負面影響。華府指若一國兩制持續受到侵蝕,將危害香港在國際經貿上的特殊地位。

美國國務院表示,香港週日的大規模遊行,清楚顯示公眾反對修訂《逃犯條例》,美國亦都關注修例可能對香港造成負面影響。

發言人指修例亦可能會損害香港營商環境,令居港或訪港的美國公民受制於反覆無常的內地司法體制,認為若一國兩制持續被侵蝕,將危害香港在國際事務中的特殊地位。

美國國務院其後表明,特殊地位所指的是1992年《香港關係法》中,美國在經貿等方面給予香港有別於內地的特殊待遇。

英國工黨國會議員亦就港府修訂《逃犯條例》提出緊急質詢。外交部亞太事務國務大臣田銘祺表示,英國一直有向特區政府官員,包括行政長官林鄭月娥表達關注,港府雖然對修訂內容提出了一些改動,但未能釋除英國以及其他很多人的疑慮。

他指普通法是一國兩制的支柱,關注修例後,香港的司法獨立可能會受到北京干預,修例應該要有更廣泛諮詢,必須符合香港高度自治精神,英國政府會繼續向香港及北京當局施壓,強調要維持各界對一國兩制的信心,香港必須享有《中英聯合聲明》及《基本法》列明的高度自治及法治。

