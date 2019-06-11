特朗普指若習近平不會面即加關稅

【i-CABLE】

特朗普總統揚言，若中國國家主席習近平未能在月底二十國集團峰會期間與他會面，或屆時談判沒進展，華府會即時向中國貨加徵新一輪關稅。

上月會談後，中美貿易談判便陷於僵局，情況在月底有望出現突破，特朗普表示，已相約國家主席習近平月底在大阪二十國集團峰會期間會面，相信屆時能達成協議，他揚言若習近平不跟他見面或會談未能取得進展，華府已準備好即時對中國進口貨品徵收新一輪懲罰性關稅。

華府目前對總值2,500億美元中國貨徵收25%關稅，特朗普之前已警告，若雙方在不久將來都未能達成協議，美國便會對額外總值3,000億美元中國貨徵稅，特朗普又稱中國電訊設備製造商華為的爭議，可作為貿易協議的一部份去解決。

在北京，中國外交部重申如果美方願意平等協商，中方對話的大門會打開，但如果執意升級貿易摩擦，中方會堅決應對，奉陪到底。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。