特朗普指若習近平不會面即加關稅

【i-CABLE】

特朗普總統揚言,若中國國家主席習近平未能在月底二十國集團峰會期間與他會面,或屆時談判沒進展,華府會即時向中國貨加徵新一輪關稅。

上月會談後,中美貿易談判便陷於僵局,情況在月底有望出現突破,特朗普表示,已相約國家主席習近平月底在大阪二十國集團峰會期間會面,相信屆時能達成協議,他揚言若習近平不跟他見面或會談未能取得進展,華府已準備好即時對中國進口貨品徵收新一輪懲罰性關稅。

華府目前對總值2,500億美元中國貨徵收25%關稅,特朗普之前已警告,若雙方在不久將來都未能達成協議,美國便會對額外總值3,000億美元中國貨徵稅,特朗普又稱中國電訊設備製造商華為的爭議,可作為貿易協議的一部份去解決。

在北京,中國外交部重申如果美方願意平等協商,中方對話的大門會打開,但如果執意升級貿易摩擦,中方會堅決應對,奉陪到底。

