北灣Sonoma縣山區週二凌晨發生黎克特制4.1級地震。

美國地質研究所(USGS)的數據顯示,這場地震發生於週二凌晨12時46分,震央位於Sonoma縣與Mendocino縣交界的山區,在Healdsburg東北面約15英哩處,震源深度約一英哩,屬於淺層地震,暫沒有受傷或財物損毀報告。

