涉殺害肢解親父 華裔女子及丈夫引渡回舊金山首度出庭（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

兩名涉嫌在5月底殺害並肢解自己爸爸的疑犯,終於由維珍尼亞州引渡回到舊金山受審,他們週一首度出庭。

被告分別是35歲的Stephanie Ching,譯音姓程的女子,以及其44歲的丈夫Douglas Lomas,他們二人週一穿著橙色囚衣上庭,縣警安排二人分開坐,雙方全程沒有交流。

他們被控於5月底謀殺並肢解女被告的爸爸、73歲的華裔男子Benedict Ching。

兩名被告的代表律師,在庭上申請將提堂日期押後至星期四早上9時,法官應控方要求,不准二人保釋。

舊金山地檢處發言人Alex Bastian說:”不幸地,我們工作的地方見到很多這些悲劇,這宗案與其他兇殺案一樣,非常令人不安,有人死了,我們會在法庭上盡一切辦法為死者帶來公義,星期四會再提堂。”

女被告的代表律師指,週一才剛剛首次見到女被告,雖然未知何時會答辯,但他透露,他的當事人會不認罪。

女被告代表律師Jose Umali說:”就我所認識,程女士是一個討人喜歡、說話輕聲細語,似乎很善良的人,在舊金山土生土長,我們會找出真相,現在很清楚的是,還沒有證據顯示她有罪,除了她被控謀殺外,直到今天她仍是清白。”

被告的律師對於為什麼Ching一家搬到舊金山,而事發後為什麼又突然離開美國,以及被告兩名子女的下落等,全部問題不作評論。

女被告的爸爸Benedict Ching 5月底被報稱失蹤,警方5月20日到Ching位於Del Monte街100號路段的住宅調查時,發現屋內有人體殘肢,警方相信是屬於Ching。

調查其間,警方收到線報指,Ching的女兒及女婿正在前往中國途中,於是聯同國土安全部和移民執法局ICE探員追查兩人下落,並成功在北京機場截獲兩人,他們被送返維珍尼亞州扣留,上星期被引渡回舊金山受審。

