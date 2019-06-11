涉殺害肢解親父 華裔女子及丈夫引渡回舊金山首度出庭（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

兩名涉嫌在5月底殺害並肢解自己爸爸的疑犯，終於由維珍尼亞州引渡回到舊金山受審，他們週一首度出庭。

被告分別是35歲的Stephanie Ching，譯音姓程的女子，以及其44歲的丈夫Douglas Lomas，他們二人週一穿著橙色囚衣上庭，縣警安排二人分開坐，雙方全程沒有交流。

他們被控於5月底謀殺並肢解女被告的爸爸、73歲的華裔男子Benedict Ching。

兩名被告的代表律師，在庭上申請將提堂日期押後至星期四早上9時，法官應控方要求，不准二人保釋。

舊金山地檢處發言人Alex Bastian說：”不幸地，我們工作的地方見到很多這些悲劇，這宗案與其他兇殺案一樣，非常令人不安，有人死了，我們會在法庭上盡一切辦法為死者帶來公義，星期四會再提堂。”

女被告的代表律師指，週一才剛剛首次見到女被告，雖然未知何時會答辯，但他透露，他的當事人會不認罪。

女被告代表律師Jose Umali說：”就我所認識，程女士是一個討人喜歡、說話輕聲細語，似乎很善良的人，在舊金山土生土長，我們會找出真相，現在很清楚的是，還沒有證據顯示她有罪，除了她被控謀殺外，直到今天她仍是清白。”

被告的律師對於為什麼Ching一家搬到舊金山，而事發後為什麼又突然離開美國，以及被告兩名子女的下落等，全部問題不作評論。

女被告的爸爸Benedict Ching 5月底被報稱失蹤，警方5月20日到Ching位於Del Monte街100號路段的住宅調查時，發現屋內有人體殘肢，警方相信是屬於Ching。

調查其間，警方收到線報指，Ching的女兒及女婿正在前往中國途中，於是聯同國土安全部和移民執法局ICE探員追查兩人下落，並成功在北京機場截獲兩人，他們被送返維珍尼亞州扣留，上星期被引渡回舊金山受審。

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