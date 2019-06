灣區民眾舊金山發起六九反送中集會（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

全球在6月9號,有幾十個城市也有民眾舉行集會,聲援香港市民反送中惡法,灣區也幾百名居民在舊金山參加反送中集會及遊行,遊行隊伍一度逼滿香港經濟貿易辦事處外面的街道。

舊金山華埠星期日下午烈日當空,可是許多人出席反送中集會,發起人是北加州香港會,出席的民眾自製標語。

參加反送中人士首先在舊金山華埠花園角這裡集合,然後一起遊行去香港駐三藩市經濟貿易辦事處,宣讀他們的請願信。

遊行隊伍沿著Montgomery街一直步行去香港經濟貿易辦事處,警方以及主辦單位估計有大約500人參加遊行,主辦單位北加州香港會沒有預計有這麼多人,最初計劃在經貿處外面的行人路舉行集會,結果遊行隊伍逼滿辦事處對出的Montgomery街。

北加州香港會得到警方准許,暫時封閉街道半小時,讓集會進行,由於香港經濟貿易辦事處星期日不辦公,市民將寫上心聲的報事貼貼在門口,北加州香港會的代表宣讀請願書。

北加州香港會核心成員譚穎言說:”這是一封現居於舊金山灣區的香港居民、前居民和其他關心人士的聯名信,我們促請香港政府撤回保安局對兩岸有關引渡香港(逃犯)法例,以及刑事事宜相互協助條例的修訂建議。”

剛剛被拒進入香港的六四學運領袖封從德也有發言:”我是1990年4月,我沒有任何政見,我可以進到香港,我是偷渡進香港,然後香港政府把我偷渡出香港,然後法國政府把我偷渡進法國,我沒有任何政見,香港是個自由港,那是29年前,可是我今天有合法的政見,我進不去香港,香港採用的是中共的法律。”

在史丹福大學做訪問學者的香港中文大學政治及行政學系副教授馬嶽表示:”我相信在這個全球化的年代,所有對人權和自由的侵害會有全球化的影響,除非你不打算去中國和香港,否則這條例都會影響到你。”

本台訪問了參加遊行的灣區居民,黃學琛說:”看見這麼多香港人肯走出來,雖然我身處美國,我沒有理由不做少少事情,(沒有理由)不支持香港人。”

梁小姐亦說:”心情很忐忑,我可以做到的就是這麼多,我還有許多家人在香港,其實他們昨天都有上街,所以我們今天來這個遊行。”

也有兒童參與遊行,黃昊揚說:”我參加遊行因為我和家人反對送中條例。”

除了舊金山,在美加多個大城市都有反送中集會,北加州香港會計劃星期二要求與香港經貿處會面,遞交請願信。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。