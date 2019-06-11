14歲少年舊金山海邊戲水遇溺斃命

【KTSF 蔡璐陽報導】

週一下午一名14歲少年在舊金山Crissy Field與朋友們在海邊戲水時，不慎溺水死亡。

下午2點左右，舊金山消防局接報，在Crissy Field有一名少年溺水，緊急救援人員趕到現場後，驅散了在海中戲水的民眾，展開搜救行動，在下午3點半左右發現該名少年。

舊金山消防局官員Jon Baxter說：”其中一名救生員，在距離海灘25碼處的海中發現了少年，救生員將他從水中救出，並立即實施急救措施。”

急救人員將少年送往位於舊金山的加州Pacific醫院進行搶救，但在下午4點半左右，醫院宣布少年死亡。

消防局的官員表示，少年不會游泳，當他開始在水裡掙扎時，同行的朋友都紛紛試圖幫助他，但是他們都無法把少年拉出水面，於是撥打了911報警，並協助急救人員確定少年遇溺的位置。

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