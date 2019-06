14歲少年舊金山海邊戲水遇溺斃命

【KTSF 蔡璐陽報導】

週一下午一名14歲少年在舊金山Crissy Field與朋友們在海邊戲水時,不慎溺水死亡。

下午2點左右,舊金山消防局接報,在Crissy Field有一名少年溺水,緊急救援人員趕到現場後,驅散了在海中戲水的民眾,展開搜救行動,在下午3點半左右發現該名少年。

舊金山消防局官員Jon Baxter說:”其中一名救生員,在距離海灘25碼處的海中發現了少年,救生員將他從水中救出,並立即實施急救措施。”

急救人員將少年送往位於舊金山的加州Pacific醫院進行搶救,但在下午4點半左右,醫院宣布少年死亡。

消防局的官員表示,少年不會游泳,當他開始在水裡掙扎時,同行的朋友都紛紛試圖幫助他,但是他們都無法把少年拉出水面,於是撥打了911報警,並協助急救人員確定少年遇溺的位置。

