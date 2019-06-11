西雅圖上百人集會反對香港修訂逃犯條例（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在西雅圖，也有上百人在華盛頓大學集會，聲援香港反對修訂逃犯條例的集會，希望能喚起更多人關注這個議題。

一批關注香港修訂逃犯條例的群眾，週日下午兩點開始，在華盛頓大學紅色廣場集會，表達反送中惡法的訴求。

示威民眾Halina說：”這根本不是一個正常的條例，令到人人個個都恐慌的，基本上條例都要安民為主，解決不到辦法的條例，何必令到全人類都不明白，當中有很多疑問就不是一個好的法律。”

由於活動是自發性，民眾陸續前來支持，主辦方稱，人數最多時達兩百人左右。

活動主辦人指出，原本西雅圖並沒有反送中示威，許多打算響應香港的人士，本來計畫前往加拿大溫哥華參加，後來一群熱心的政治素人，決定在西雅圖也舉辦示威，短短兩天設立臉書活動號召，一星期之內就收到很大的迴響，為什麼這些本來只是低調關心香港的人士，這次決定站出來呢？

活動主辦人之一褚先生說：”因為這件事不單只是影響香港人，就算是美國人在香港，都也有機會被人拘捕的，只要中國想這樣做的話，所以我們希望引起全球的關注，美國的關注，還有香港人，移民過來的香港人，在這裡讀書的香港人關注這件事。”

雖然在場人士多數不願上鏡頭受訪，但他們表示，希望透過參加集會，讓更多人關注香港司法獨立的議題，進而扭轉香港政府的決定，希望香港特首撤回這個法案，並且下台。

示威者強調，雖然明知示威不見得能阻止逃犯條例的修訂，但如果這次不發聲，擔心將來香港更多的自由會被剝奪，以後就更沒機會表達反對意見。

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