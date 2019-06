西雅圖上百人集會反對香港修訂逃犯條例（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在西雅圖,也有上百人在華盛頓大學集會,聲援香港反對修訂逃犯條例的集會,希望能喚起更多人關注這個議題。

一批關注香港修訂逃犯條例的群眾,週日下午兩點開始,在華盛頓大學紅色廣場集會,表達反送中惡法的訴求。

示威民眾Halina說:”這根本不是一個正常的條例,令到人人個個都恐慌的,基本上條例都要安民為主,解決不到辦法的條例,何必令到全人類都不明白,當中有很多疑問就不是一個好的法律。”

由於活動是自發性,民眾陸續前來支持,主辦方稱,人數最多時達兩百人左右。

活動主辦人指出,原本西雅圖並沒有反送中示威,許多打算響應香港的人士,本來計畫前往加拿大溫哥華參加,後來一群熱心的政治素人,決定在西雅圖也舉辦示威,短短兩天設立臉書活動號召,一星期之內就收到很大的迴響,為什麼這些本來只是低調關心香港的人士,這次決定站出來呢?

活動主辦人之一褚先生說:”因為這件事不單只是影響香港人,就算是美國人在香港,都也有機會被人拘捕的,只要中國想這樣做的話,所以我們希望引起全球的關注,美國的關注,還有香港人,移民過來的香港人,在這裡讀書的香港人關注這件事。”

雖然在場人士多數不願上鏡頭受訪,但他們表示,希望透過參加集會,讓更多人關注香港司法獨立的議題,進而扭轉香港政府的決定,希望香港特首撤回這個法案,並且下台。

示威者強調,雖然明知示威不見得能阻止逃犯條例的修訂,但如果這次不發聲,擔心將來香港更多的自由會被剝奪,以後就更沒機會表達反對意見。

