舊金山跨灣運輸中心維修工程竣工定7月重開

去年9月關閉至今的舊金山Salesforce跨灣運輸中心及頂層公園將於7月1日重開,多位獨立工程師及專家檢查運輸中心的大樓後表示,大樓已符合安全水準。

耗資22億元興建的跨灣運輸中心及頂層公園在去年8月啟用後數週,位於Fremont街3樓的巴士客運區,有兩條鋼樑出現裂縫,導致運輸中心需緊急關閉,以進行維修。

跨灣聯合管理局於5月表示,維修工程已竣工,之後都會運輸委員會(MTC)進行獨立檢查,確定運輸中心可以重開。

跨灣聯合管理局表示,Muni和金門運輸局將於7月初在運輸中心的底層恢復巴士接載服務,Alameda-Contra Costa Transit、灰狗和WestCAT Lynx也會稍後恢復巴士服務。

佔地5.4英畝和頂層公園、運輸大堂、餐車和藝術展區也將於7月1日重開。

