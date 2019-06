華人建築公司研發鋼材房屋防火也防震（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州山火令很多人失去房屋,南灣Morgan Hill一間由華裔創建的建築公司,研發出用鋼材製造的房屋,不僅防火也能防震。

這棟採用輕型鋼框架的房屋,是位於南灣Morgan Hill的Yuhu Builders公司,花了7年時間研發建成。

Morgan Hill市長,以及聖荷西副市長也受邀參觀,並且支持這個建築理念。

公司總裁余鑫表示,他於2012年買下這處被大火燒毀的房屋遺址後,就希望建一棟不再怕火的房屋。

余鑫說:”經過了很多挫折和質疑,今天我們終於可以向大家宣佈,這麼一個全鋼結構的房屋,防震、防火、防白蟻、防腐,現在可以問世了,而且我們的價格是和木頭結構的房子一樣的。”

余鑫說,以鋼材替代木材和水泥建房屋有很多好處,可以顯著降低材料,因年久而腐壞及彎曲的程度。

余鑫說:”我們還在這裡面加了很多高科技元素,比如說在網上自己設計你的夢想房屋,然後我們幫你做像樂高積木一樣到現場拼裝,這樣又快又省時間,還省人工,而且對環境不會製造噪音。”

余鑫還說,鋼材價格是比木材貴很多,不過他和他的團隊經過多年研究,發現利用組合式預製材料,可以節省很多成本,不僅能減少在工程現場的勞動力,而且可以將大部分工作轉移到人工較低的工廠加工。

余鑫說:”說白了就是,我們是在工業化,工業革命,我們把現場很多的人工勞動,手工勞動把它放到工廠裡去做,這樣就降低現場美國人工,美國人工是很貴的,即使中國人工做同樣的事,但是中國人工的成本是這裡的六或七分之一,所以這是我們主要省錢的地方。”

余鑫希望將這個建房新理念推廣至全加州,協助居民對抗山火。

