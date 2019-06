奧克蘭Lake Merritt美化改善工程完成（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

東灣奧克蘭(屋崙)選民在2002年,以八成贊成的大比數通過一項1億9825萬的公債提案,用作Lake Merritt和奧克蘭Estuary公園的改善計劃,Lake Merritt部分的最後主要工程終於完工,並在週一剪綵開放給公眾使用。

整個計劃是一個14英畝的完整街道及公園擴建計劃,工程包括增加圍繞Lake Merritt以及Snow Park的公園用地,籍著擴展空間增設雨水花園,通過植物和泥土的綜合作用淨化雨水,改善流入Lake Merritt湖的水質。

另外,改善計劃也增設受保護的單車專線,和改善行人過路線,除了令踩單車人士和行人更舒適和更安全外,也對疏導附近交通有幫助。

此外,改善計劃也增設兩旁有大樹的漫步走廊、新的兒童遊樂架和高爾夫球球洞區,經裝修的公厠、新的跑步徑和沿湖的步行徑等等。

有份剪綵的奧克蘭市長Libby Schaaf就稱讚這個計劃可以滿足所有奧克蘭居民各種不同需要。

Schaaf說:”它滿足奧克蘭人的眾多需要,公園愛好者、高球愛好者、踩單車愛好者、環保愛好者,這計劃讓所有人都會有得益。”

