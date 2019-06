New Haven學區教師罷工結束 有家長要求罷免學區委員（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

長達14天的東灣New Haven聯合學區教師罷工週日晚結束,工會跟學區達成初步協議,但因為這次的教師罷工,有家長提出罷免學區委員。

根據最新的合約,工會的教師這個學年度加薪1.5%,並有2.5%的紅利,明年教師加薪3%,如果學區收入高過預期,則教師可再加薪1%。

投票後,這個方案獲得60%的工會教師支持,從5月20日開始罷工,教師們週一終於回到教室,華裔學區委員王耀明說,教師提出這麼高的加薪,是認為學區有錢,但是學區有些預備金是不能動用的,此外,學生人數逐年減少,代表學區入帳減少,還有特殊教育支出增加,都是讓學區無法接受工會們10%加薪的要求。

New Haven聯合學區委員王耀明說:”談判從頭就不是很順利,而且沒有經過多次談判,直接就成了僵局,實際上也不是10%加薪,最早他們3月份提出的話,是11.5%。”

New Haven聯合學區位於Union City,共有11,300名學生,教師罷課後,上課學生僅剩10%。

支持教師工會的家長在5日前往阿拉米達縣選務處,發起罷免3位學區委員,其中一位就是王耀明,家長認為他們無法充分表達民意。

王耀明說:”我認為這是壓力、是羞辱,就是增加給我們的壓力,因為許多時候這些工會,有些不明的家長,強迫我們做一些事情,而且我們不能做,當初他們逼我們3個人要簽字,我們沒簽,(簽甚麼字),就是我們同意要加多少,我們同意支持老師。”

王耀明說,學區委員是要為整個學區大局著想,不光只要教師的訴求,他和另外兩位學區委員Sharan Kaur、Lance Nishihira都是第一任,明年11月要競選連任。

王耀明說:”罷免花很多時間,而且不一定一次成功,而且還花學區的錢,請問一下我們學區已經缺錢了,你在這方面,而且罷免明年3月才可能進行,明年11月要重選,你既然覺得我們不能代表你們,我是覺得你可以出來競選,或是選出你們想選的人。”

New Heaven學區這個星期四學期結束,開始放暑假,在過去十多天的罷工,老師沒有拿到薪水,學生也沒有獲得良好學習,雙方損失都很大。

