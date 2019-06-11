New Haven學區教師罷工結束 有家長要求罷免學區委員（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

長達14天的東灣New Haven聯合學區教師罷工週日晚結束，工會跟學區達成初步協議，但因為這次的教師罷工，有家長提出罷免學區委員。

根據最新的合約，工會的教師這個學年度加薪1.5%，並有2.5%的紅利，明年教師加薪3%，如果學區收入高過預期，則教師可再加薪1%。

投票後，這個方案獲得60%的工會教師支持，從5月20日開始罷工，教師們週一終於回到教室，華裔學區委員王耀明說，教師提出這麼高的加薪，是認為學區有錢，但是學區有些預備金是不能動用的，此外，學生人數逐年減少，代表學區入帳減少，還有特殊教育支出增加，都是讓學區無法接受工會們10%加薪的要求。

New Haven聯合學區委員王耀明說：”談判從頭就不是很順利，而且沒有經過多次談判，直接就成了僵局，實際上也不是10%加薪，最早他們3月份提出的話，是11.5%。”

New Haven聯合學區位於Union City，共有11,300名學生，教師罷課後，上課學生僅剩10%。

支持教師工會的家長在5日前往阿拉米達縣選務處，發起罷免3位學區委員，其中一位就是王耀明，家長認為他們無法充分表達民意。

王耀明說：”我認為這是壓力、是羞辱，就是增加給我們的壓力，因為許多時候這些工會，有些不明的家長，強迫我們做一些事情，而且我們不能做，當初他們逼我們3個人要簽字，我們沒簽，（簽甚麼字），就是我們同意要加多少，我們同意支持老師。”

王耀明說，學區委員是要為整個學區大局著想，不光只要教師的訴求，他和另外兩位學區委員Sharan Kaur、Lance Nishihira都是第一任，明年11月要競選連任。

王耀明說：”罷免花很多時間，而且不一定一次成功，而且還花學區的錢，請問一下我們學區已經缺錢了，你在這方面，而且罷免明年3月才可能進行，明年11月要重選，你既然覺得我們不能代表你們，我是覺得你可以出來競選，或是選出你們想選的人。”

New Heaven學區這個星期四學期結束，開始放暑假，在過去十多天的罷工，老師沒有拿到薪水，學生也沒有獲得良好學習，雙方損失都很大。

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