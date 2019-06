【KTSF】

聯邦眾議院司法委員會主席Jerry Nadler週一表示,他已經與司法部達成協議,司法部開始向國會提交部份文件,關於穆勒通俄案調查報告有關特朗普及其競選團隊涉嫌妨礙司法的證據。

Nadler表示,協議容許司法委員會所有成員可以接觸穆勒調查報告中最重要的文件,就是穆勒用來評估特朗普及競選團隊是否涉嫌妨礙司法或其他失當行為。

此外,他也透露,會暫停對司法部長巴爾啟動刑事藐視起訴程序,除非司法部不合作則作別論。

另外,眾議院週二將表決一項決議案,預料會批准透過法庭來執行傳召巴爾和前白宮法律顧問Don McGhan作證。

