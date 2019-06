灣區連續4天遭受熱浪侵襲 捷運加派冷氣機防路軌故障

【KTSF 江良慧報導】

灣區連續第4天遭受熱浪侵襲,不過由於開始有從大平洋而來的海風,沿海地區氣溫已經開始稍為下降,但內陸地區週二天氣持續炎熱。

週二中午時分,舊金山Ocean Beach的氣溫已經下降至華氏62度,不過,東灣的Concord氣溫高達華氏96度,Livermore氣溫更逼近100度。

舊金山市中心地帶中午時仍然炎熱,有華氏89度,南灣聖荷西和北灣Santa Rosa,氣溫也超過華氏90度。

氣象局維持向內陸地區發出極度炎熱警告,以及向灣區大部分地區發出炎熱警告。

此外,週二也是愛惜空氣日,對小朋友和長者;呼吸系統敏感或有心臟病的人來說,空氣質素不健康。

而灣區捷運(BART)週一因為天氣酷熱,導致路軌儀器出問題,在傍晚下班繁忙時間出現重大延誤。

為避免出現同樣問題,捷運週二向Richmond和Dublin-Pleasanton線沿途各站加派便攜式冷氣機,捷運的工程人員也會押後原定的車卡維修,以便可以集中精神處理因為過熱導致的故障。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。