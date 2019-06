香港8人疑自製噴火器被扣查 警加強截查惹市民不滿

【i-CABLE】

香港警方週二在上環搜獲懷疑自製噴火器,帶走至少8名男子。

警方晚上9時多接報,有市民在信德中心地下發現6個紙皮箱,入面藏有大量頭盔及眼罩等物品。警方其後在附近發現8名男子形跡可疑,上前截查,在他們的背包找到手套及3個懷疑自製的噴火器,將他們帶走。

入夜後,警員在港鐵金鐘站已經加強截查市民及搜身,又在添美道截查車輛,引起市民不滿。

傍晚放工繁忙時間,數十名配備頭盔及盾牌的警員在金鐘港鐵站大堂閘口,截查市民及搜身,當中有不少是年輕人,引起市民不滿。

民主派議員到場了解,警方說有合理懷疑就會截查。

有記者到場拍攝,一度被警方阻止,說在站內不能採訪,並以阻礙警察執行職務為由,要求搜查記者的隨身物品,記下個人資料後放行。

轉上地面海富中心,晚上都有大批市民聚集,部分人戴上口罩,警員一度懷疑有人藏有攻擊性武器,要求搜身,最後無發現放行。

在夏愨道轉入政總的路口,警員設立檢查點,截查所有經過的車,用電筒照入車內檢查,又要求司機打開車尾箱,有線新聞台多輛採訪車亦被截停。

有團體晚上在政府總部外舉行祈禱會,唱聖詩,又展示橫額,要求撤回《逃犯條例》修訂,過百人冒雨參加。

中信大廈天橋亦有大批人士聚集,警方在現場維持秩序。添馬公園亦有市民聚集,部分人坐在草地,亦有人派發絲帶及口罩,龍和道兩旁的行人路同樣有大批市民聚集。配備頭盔、盾牌的警員在深夜增援,入到立法會示威區戒備。

