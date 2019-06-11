香港8人疑自製噴火器被扣查 警加強截查惹市民不滿

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香港警方週二在上環搜獲懷疑自製噴火器，帶走至少8名男子。

警方晚上9時多接報，有市民在信德中心地下發現6個紙皮箱，入面藏有大量頭盔及眼罩等物品。警方其後在附近發現8名男子形跡可疑，上前截查，在他們的背包找到手套及3個懷疑自製的噴火器，將他們帶走。

入夜後，警員在港鐵金鐘站已經加強截查市民及搜身，又在添美道截查車輛，引起市民不滿。

傍晚放工繁忙時間，數十名配備頭盔及盾牌的警員在金鐘港鐵站大堂閘口，截查市民及搜身，當中有不少是年輕人，引起市民不滿。

民主派議員到場了解，警方說有合理懷疑就會截查。

有記者到場拍攝，一度被警方阻止，說在站內不能採訪，並以阻礙警察執行職務為由，要求搜查記者的隨身物品，記下個人資料後放行。

轉上地面海富中心，晚上都有大批市民聚集，部分人戴上口罩，警員一度懷疑有人藏有攻擊性武器，要求搜身，最後無發現放行。

在夏愨道轉入政總的路口，警員設立檢查點，截查所有經過的車，用電筒照入車內檢查，又要求司機打開車尾箱，有線新聞台多輛採訪車亦被截停。

有團體晚上在政府總部外舉行祈禱會，唱聖詩，又展示橫額，要求撤回《逃犯條例》修訂，過百人冒雨參加。

中信大廈天橋亦有大批人士聚集，警方在現場維持秩序。添馬公園亦有市民聚集，部分人坐在草地，亦有人派發絲帶及口罩，龍和道兩旁的行人路同樣有大批市民聚集。配備頭盔、盾牌的警員在深夜增援，入到立法會示威區戒備。

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