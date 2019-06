搵屋住專題：日落及SOMA區兩市價公寓重新放售

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山日落區和SOMA區各有一間市價公寓單位重新放售,首置人士可以申請舊金山市府提供的免息首期貸款,購買這兩個單位。

位於日落區的公寓單位,地址在Carl街356號,有一睡房一浴室,面積為590平方英呎,單位附帶一個停車位,HOA為每月343元,單位售價為880,000元。

申請人年收入限制方面,一人家庭年收入不得超過103,450元,二人家庭不得超過118,200元,申請將於6月14號下午5點截止。

另外,在SOMA區的公寓單位,地址在Stevenson街1330號,有兩睡房一浴室,面積731平方英呎,附帶一個停車位,HOA為每月481元,單位售價750,000元。

申請人年收入限制方面,二人家庭不得超過118,200元,三人家庭不得超過133,000元。

申請將於6月12號下午5點截止,有意購買這兩個單位的人士,可以向舊金山市府申請房屋免息首期貸款計劃,這項計劃提供最多37萬5,000元的免息首期貸款。

查詢申請詳情,請點擊以下網站:

https://sfmohcd.org/city-second-1330-stevenson-st-c203

https://sfmohcd.org/city-second-356-carl-st-b

