搵屋住專題：日落及SOMA區兩市價公寓重新放售

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山日落區和SOMA區各有一間市價公寓單位重新放售，首置人士可以申請舊金山市府提供的免息首期貸款，購買這兩個單位。

位於日落區的公寓單位，地址在Carl街356號，有一睡房一浴室，面積為590平方英呎，單位附帶一個停車位，HOA為每月343元，單位售價為880,000元。

申請人年收入限制方面，一人家庭年收入不得超過103,450元，二人家庭不得超過118,200元，申請將於6月14號下午5點截止。

另外，在SOMA區的公寓單位，地址在Stevenson街1330號，有兩睡房一浴室，面積731平方英呎，附帶一個停車位，HOA為每月481元，單位售價750,000元。

申請人年收入限制方面，二人家庭不得超過118,200元，三人家庭不得超過133,000元。

申請將於6月12號下午5點截止，有意購買這兩個單位的人士，可以向舊金山市府申請房屋免息首期貸款計劃，這項計劃提供最多37萬5,000元的免息首期貸款。

查詢申請詳情，請點擊以下網站：

https://sfmohcd.org/city-second-1330-stevenson-st-c203

https://sfmohcd.org/city-second-356-carl-st-b

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