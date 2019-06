【KTSF】

路易斯安納和德州對開的墨西哥灣,每年都會有一段時期因為海水含氧量過低,導致魚和海洋生物死亡,而被科學家稱為”死亡區”,科學家表示,預期今年夏天死亡區將會是有史以來第二最大面積。

當水中的氧氣不足以支持海洋生物存活,就會形成所謂的死亡區,也稱爲缺氧,主要因春季時農田過渡使用的肥料和農藥,會隨著春季溶化的雪水和雨水流入大海,造成海水營養過剩,導致藻類大規模生長。

這些藻類之後沉沒腐化,腐化過程消耗水中氧氣,導致海洋生物缺氧。

科學家預期,今年的死亡區面積大約8,717平方英里,差不多等同新罕布什爾州面積,而墨西哥灣平均死亡區的面積是大約5,309平方英里,而最大面積的記錄則是2017年,達到8,776平方英里。

