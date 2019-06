高氣壓續盤踞灣區上空 酷熱天氣持續

【KTSF】

高氣壓週二仍然盤踞灣區上空,酷熱天氣持續,國家氣象局對內陸地區發出酷熱天氣警示,包括東灣Concord、Walnut Creek、Livermore等城市。

週二東灣內陸地區預料會繼續出現破百度的高溫,氣象局亦對南灣、北灣及東灣的奧克蘭市(屋崙)發出炎熱天氣警告,預計當地最熱的時段會接近華氏100度,以上有關警告由早上10時至晚上9時生效。

至於舊金山的氣溫繼續高於正常水平,會錄得華氏85度,天氣酷熱,大家要多喝水以防中暑,週二也是愛惜空氣日。

灣區週一受到熱浪侵襲,是今年至今最熱的一日,下午灣區多個城市出現停電,有超過一萬戶家庭受到影響。

東灣的Lafayette市中心週一下午兩度停電,估計有5,500名用戶受影響,停電導致當地部分交通燈停止運作。

而南灣Palo Alto停電情況更嚴重,影響共計7,000名用戶,停電區主要集中在城市南部,目前電力已經恢復供應。

另外,舊金山北岸區週一晚亦有200名用戶停電,目前電力亦已恢復供應。

東灣Orinda和Walnut Creek也有收到停電報告,但太平洋煤電公司(PG&E)目前仍未公佈停電的原因,不清楚是否和高溫有關。

舊金山週一錄得華氏95度的高溫,不少民眾都留在有冷氣的室內,例如圖書館等地方避暑,週一下午,市府也免費開放數個游泳池,讓市民避暑。

氣象局預測週二氣溫開始下降,但部分地區仍然天氣炎熱,南灣聖荷西會開放5個社區中心到晚上9點讓市民避暑,包括Mayfair、Roosevelt、Camden、Cypress和Seven Trees。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。