高氣壓續盤踞灣區上空 酷熱天氣持續

【KTSF】

高氣壓週二仍然盤踞灣區上空，酷熱天氣持續，國家氣象局對內陸地區發出酷熱天氣警示，包括東灣Concord、Walnut Creek、Livermore等城市。

週二東灣內陸地區預料會繼續出現破百度的高溫，氣象局亦對南灣、北灣及東灣的奧克蘭市（屋崙）發出炎熱天氣警告，預計當地最熱的時段會接近華氏100度，以上有關警告由早上10時至晚上9時生效。

至於舊金山的氣溫繼續高於正常水平，會錄得華氏85度，天氣酷熱，大家要多喝水以防中暑，週二也是愛惜空氣日。

灣區週一受到熱浪侵襲，是今年至今最熱的一日，下午灣區多個城市出現停電，有超過一萬戶家庭受到影響。

東灣的Lafayette市中心週一下午兩度停電，估計有5,500名用戶受影響，停電導致當地部分交通燈停止運作。

而南灣Palo Alto停電情況更嚴重，影響共計7,000名用戶，停電區主要集中在城市南部，目前電力已經恢復供應。

另外，舊金山北岸區週一晚亦有200名用戶停電，目前電力亦已恢復供應。

東灣Orinda和Walnut Creek也有收到停電報告，但太平洋煤電公司（PG&E）目前仍未公佈停電的原因，不清楚是否和高溫有關。

舊金山週一錄得華氏95度的高溫，不少民眾都留在有冷氣的室內，例如圖書館等地方避暑，週一下午，市府也免費開放數個游泳池，讓市民避暑。

氣象局預測週二氣溫開始下降，但部分地區仍然天氣炎熱，南灣聖荷西會開放5個社區中心到晚上9點讓市民避暑，包括Mayfair、Roosevelt、Camden、Cypress和Seven Trees。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。