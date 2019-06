【KTSF】

東灣Alameda縣圖書館宣布,將會取消所有逾期未還的罰款,以鼓勵民眾踴躍借書。

Alameda縣參事會是於5月7日通過取消逾期未還的罰款制度,同時取消所有尚未繳交的罰款,新措施將於7月1日生效。

圖書館表示,罰款制度只會令民眾不願借閱圖書,也無助鼓勵民眾準時退還書籍。

早前,San Mateo縣圖書館、Contra Costa縣圖書館、柏克萊公立圖書館、奧克蘭(屋崙)公立圖書館也相繼通過取消逾期未還的罰款。

