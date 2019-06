傳美官員要求押後兩年向華為實施限制

【i-CABLE】

美國政府針對華為的禁令,除了打擊華為,也牽連到華府本身和美國公司的業務。據報有白宮官員去信副總統彭斯及國會,要求押後兩年才實施禁令。

美國上月以違反國家安全,把華為列入黑名單,包括禁止聯邦政府直接購買華為設備、與華為做生意,申請聯邦政府資助也受影響。

《華爾街日報》報道,美國白宮預算及管理辦公室署理主任沃特上週二去信副總統彭斯及9名國會議員,稱禁令導致華府的供應商數目大減,更嚴重影響美國鄉郊地區依賴聯邦資助的電訊公司,要求把執行時間由法例生效之後兩年延遲至四年,方便過渡。

禁令之下,雖然美國公司8月底前仍可就發展5G標準與華為交流,但《路透社》引述消息指,部份大型科技公司包括晶片製造商英特爾和高通等為免麻煩,已要求員工不要與華為討論科技等資訊,兩間公司指有向員工發指引,但拒絕進一步評論。業界指如果屬實,有機會拖慢5G網絡推出的步伐。

據報中方亦有反制措施,包括警告多間國際科技公司若配合美國封殺中國企業,或會有嚴重後果。

中國外交部回應時指不掌握具體情況,但認為中國相關部門與在華投資的外國企業交換意見很正常。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。