墨西哥承諾加派衛隊駐守美墨邊境 阻截非法移民入境美國

上週五晚,特朗普總統發推文指,美國已與墨西哥達成協議,對墨西哥進口商品加徵關稅的計劃會無限期暫停,而墨西哥方面亦作出承諾,會增派國民警衛隊駐守邊境,並且為從美墨邊境遣返的移民提供工作、醫療保險和教育。

上個月特朗普曾發推文指,從6月10日起對墨西哥所有商品加徵5%的關稅,如果墨方仍然沒有辦法緩解試圖從美墨邊境進入美國的非法移民,將從7月開始直至10月1日,分階段提高稅率至25%。

美聯社的分析指,由於特朗普急於在2020年總統大選之前,就移民問題做出一些成績,所以藉由加徵關稅向墨西哥施加壓力。

墨西哥以牛油果和龍舌蘭等農產品等聞名,同時也是製造業中心和許多美國公司所在地,例如福特、通用汽車、IBM和可口可樂等,數千家跨國企業都在墨西哥運營。

CNN的報導指,上個月,在美墨邊境有133,000非法移民試圖進入美國,其中有11,000是無人陪伴的兒童。

迫於壓力,墨西哥代表團本月4日抵達白宮與副總統彭斯、國務卿彭佩奧等人展開磋商,最終在7日達成協議。

為了避免加徵關稅,墨西哥方面承諾會採取”前所未有的舉措”來阻止非法移民經由墨西哥前往美國,包括增派國民警衛隊駐守邊境,以及瓦解協助偷渡的集團和運輸網絡。

來自危地馬拉、薩爾瓦多和洪都拉斯的人民,通常都會到墨西哥經美墨邊境南部進入美國。

不僅如此,墨西哥還同意讓想要進入美國的移民,在墨西哥境內等候審批庇護,並且為遣返移民提供工作、醫療保險和教育。

這項協議的達成意味着將有更多的難民湧入墨西哥,目前已有8,000名移民在墨西哥等候自己的庇護案被受理。

