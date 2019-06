【KTSF】

東灣Union City教師工會和New Haven聯合校區達成加薪協議,工會教師投票接受新協議,結束長達14日的罷工。

新協議中,教師今年將會加薪3%,另外獲得一次過的2.5%花紅,之後每年會加薪1%。

如果校區獲得一筆撥款的話,會再為教師加薪多1%。

585名工會教師中,週日晚有302名投票同意新協議,週一將會結束罷工,重返校園。

