英國保守黨黨魁選舉提名期結束 約翰遜領先對手

【i-CABLE】

英國保守黨黨魁選舉提名期結束,十名參選人獲足夠提名票,包括前外相約翰遜、外相侯俊偉、環境大臣高文浩,以及前脫歐事務大臣藍韜文,他們將於未來一周接受黨內國會議員投票,篩選至最後兩名候選人,再由保守黨員選出新領袖,預料下月底會有結果。

被視為英國下任首相大熱人選的前外相約翰遜,支持度繼續大幅拋離其他對手,至今獲約60名保守黨國會議員表態支持。他在報章撰文,表示若當選黨魁接任首相,會推動稅制改革,早前又揚言拒絕向歐盟支付脫歐分手費,以嘗試爭取達成更好的協議。

另一熱門人選外相侯俊偉,正式展開競選活動。就業及退休保障大臣盧綺婷,及國防大臣莫佩琳都站台支持侯俊偉,讚揚對方從政經驗豐富,相信他能勝任首相工作。

至於支持度與侯俊偉相若的環境大臣高文浩,近日受20年前吸食可卡因的醜聞困擾,他重申非常後悔,已深切反省,希望國民給予機會,讓他帶領國家落實脫歐。

前脫歐事務大臣藍韜文亦積極拉票,形容自己是值得信賴的脫歐派,必定尊重脫歐公投結果。

