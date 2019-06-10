英國保守黨黨魁選舉提名期結束 約翰遜領先對手

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英國保守黨黨魁選舉提名期結束，十名參選人獲足夠提名票，包括前外相約翰遜、外相侯俊偉、環境大臣高文浩，以及前脫歐事務大臣藍韜文，他們將於未來一周接受黨內國會議員投票，篩選至最後兩名候選人，再由保守黨員選出新領袖，預料下月底會有結果。

被視為英國下任首相大熱人選的前外相約翰遜，支持度繼續大幅拋離其他對手，至今獲約60名保守黨國會議員表態支持。他在報章撰文，表示若當選黨魁接任首相，會推動稅制改革，早前又揚言拒絕向歐盟支付脫歐分手費，以嘗試爭取達成更好的協議。

另一熱門人選外相侯俊偉，正式展開競選活動。就業及退休保障大臣盧綺婷，及國防大臣莫佩琳都站台支持侯俊偉，讚揚對方從政經驗豐富，相信他能勝任首相工作。

至於支持度與侯俊偉相若的環境大臣高文浩，近日受20年前吸食可卡因的醜聞困擾，他重申非常後悔，已深切反省，希望國民給予機會，讓他帶領國家落實脫歐。

前脫歐事務大臣藍韜文亦積極拉票，形容自己是值得信賴的脫歐派，必定尊重脫歐公投結果。

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