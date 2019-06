【KTSF】

一名Uber男司機被控在東灣奧克蘭(屋崙)和柏克萊市,一日之內綁架和性侵犯至少3名女人,他日前出庭否認所有控罪。

23歲非洲裔男子Gebrele Amare目前不獲保釋被扣押,起訴書指他在5月2號涉嫌綁架一名奧克蘭女子,他早前已被控兩項性侵犯罪名,被指在同一日內,鎖車門摸另一名女事主大腿。

案中第3名女事主則在行駛中途跳車逃脫,Uber未就事件作出回應。

