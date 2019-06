【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西警方拘捕了一名性罪犯,他涉嫌在購物中心偷拍多名女性的裙底。

警方表示,James Rehmert是一名登記在案的性罪犯,他涉嫌4月1號到5月13號之間,在市內不同的商店用手機拍成年婦女的裙底。

警方呼籲,認得疑犯的女受害人向警方提供資料,電話:(408) 277-4290。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。