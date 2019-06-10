舊金山市參議會委員會初步通過禁售電子煙（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市府的公共以及社區安全委員會，週五以3比0票通過市參事華頌善的動議，禁止電子煙的銷售，委員會也建議市參議會在6月18號的會議中，也通過該項禁止電子煙議案，委員會週五討論這個議題，支持與反對雙方都有到場表達意見。

有支持禁售Juul這類電子煙的家長表示，自己的兒子就是受害者，而且舊金山加大醫學院的研究數據也顯示，吸電子煙的年輕人是成年人的數十倍。

支持禁售電子煙的家長說：”每一位成年人改吸電子煙，就有80名12到30歲的年輕人開始吸電子煙，他們本來不必開始，80對1，這不僅對我兒子沒好處，對整代人都是壞事，我們不願付此代價。”

市參事華頌善也表示，電子煙危害青少年健康，必須禁止。

華頌善說：”我們要痛擊他們，不管他們製造多少噪音，偽裝自己成為煙草販子，我們會全天候打擊他們。”

電子煙Juul的總部就在舊金山Dogpatch社區70號碼頭，而碼頭歸市府所有，面對青少年對電子煙的癡迷，部分市參事及市府律師現在都希望Juul離開舊金山。

但Juul的執行長Kevin Burns聲稱，公司有1,200名僱員，為舊金山帶來就業機會，而且他也開始關注青少年吸電子煙的問題，正設法採取行動平息事態。

支持電子煙的人士，包括商戶及戒煙人士，他們的看法是：”你若禁止一個減害產品，為甚麼不禁止有害的那個，如果你這樣做還算公平，但他們不會這麼，他們需要煙草稅收，這是最根本的，是為金錢而不是健康。”

另一名反對禁售的人士說：”我試過尼古丁貼片，但我還是會吸煙，我試過其他方法都沒用，我現在不吸香煙了，我的健康變好了，我的肺部也乾淨了，不再像我吸煙時會有痰。”

電子煙公司必須於2021年限期前向聯邦當局提交臨床及行為健康研究報告，然後才能再提交商業申請。

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