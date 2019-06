舊金山市參議會委員會初步通過禁售電子煙（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市府的公共以及社區安全委員會,週五以3比0票通過市參事華頌善的動議,禁止電子煙的銷售,委員會也建議市參議會在6月18號的會議中,也通過該項禁止電子煙議案,委員會週五討論這個議題,支持與反對雙方都有到場表達意見。

有支持禁售Juul這類電子煙的家長表示,自己的兒子就是受害者,而且舊金山加大醫學院的研究數據也顯示,吸電子煙的年輕人是成年人的數十倍。

支持禁售電子煙的家長說:”每一位成年人改吸電子煙,就有80名12到30歲的年輕人開始吸電子煙,他們本來不必開始,80對1,這不僅對我兒子沒好處,對整代人都是壞事,我們不願付此代價。”

市參事華頌善也表示,電子煙危害青少年健康,必須禁止。

華頌善說:”我們要痛擊他們,不管他們製造多少噪音,偽裝自己成為煙草販子,我們會全天候打擊他們。”

電子煙Juul的總部就在舊金山Dogpatch社區70號碼頭,而碼頭歸市府所有,面對青少年對電子煙的癡迷,部分市參事及市府律師現在都希望Juul離開舊金山。

但Juul的執行長Kevin Burns聲稱,公司有1,200名僱員,為舊金山帶來就業機會,而且他也開始關注青少年吸電子煙的問題,正設法採取行動平息事態。

支持電子煙的人士,包括商戶及戒煙人士,他們的看法是:”你若禁止一個減害產品,為甚麼不禁止有害的那個,如果你這樣做還算公平,但他們不會這麼,他們需要煙草稅收,這是最根本的,是為金錢而不是健康。”

另一名反對禁售的人士說:”我試過尼古丁貼片,但我還是會吸煙,我試過其他方法都沒用,我現在不吸香煙了,我的健康變好了,我的肺部也乾淨了,不再像我吸煙時會有痰。”

電子煙公司必須於2021年限期前向聯邦當局提交臨床及行為健康研究報告,然後才能再提交商業申請。

