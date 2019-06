【KTSF】

在舊金山的開車人士可要注意,警方未來三個星期會針對違例的駕駛人士採取突擊執法行動,以保障行人以及腳踏車騎士的安全。

舊金山警方表示,6月11號、19號和27號,警方將會在市內交通黑點加強警力,向違例駕駛者發告票。

警方將針對超速駕駛、違例轉彎、衝紅燈、衝停車標誌、不禮讓行人等危險駕駛行為。

警方也提醒騎腳踏車的人士應該戴頭盔,法例規定18歲以下人士騎腳踏車必須戴頭盔,另外行人過馬路時,也必須遵守交通規則。

