寶馬汽車南灣與警追逐釀車禍 客貨車司機無辜喪命

南灣聖荷西市週一凌晨發生警匪追逐,駕駛寶馬(BMW)汽車的司機首先與加州公路巡警在公路展開追逐,在駛出公路後與一輛客貨車相撞,事故導致至少一人死亡,一人被捕,還有兩人受傷送院。

巡警於凌晨3時15分左右,在280公路南行線Seventh Street附近,看見駕駛寶馬汽車的28歲司機Alexander Zumini魯莽駕駛,於是開始尾隨他。

巡警一直尾隨他到接駁101公路南行線的位置,期間Zumini一直魯莾駕駛,巡警於是企圖將他截停,但Zumini拒絕合作,反高速疾駛離開,時速一度高達120哩,中途更曾關掉車頭燈。

Zumini接著在Yerba Buena Road出口處駛出公路,在十字路口衝過紅燈,與一輛客貨車相撞,客貨車有兩名男子在車內。

兩車相撞後,Zumini一度企圖奔跑離開,但最後被拘捕,他在車禍中有受傷,已送院治療。

駕駛客貨車的司機當場不治,客貨車的乘客受重傷送院,傷勢危殆。

寶馬汽車的女乘客有受傷,沒有生命危險,她暫時尚未被拘捕。

