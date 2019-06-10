寶馬汽車南灣與警追逐釀車禍 客貨車司機無辜喪命

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南灣聖荷西市週一凌晨發生警匪追逐，駕駛寶馬（BMW）汽車的司機首先與加州公路巡警在公路展開追逐，在駛出公路後與一輛客貨車相撞，事故導致至少一人死亡，一人被捕，還有兩人受傷送院。

巡警於凌晨3時15分左右，在280公路南行線Seventh Street附近，看見駕駛寶馬汽車的28歲司機Alexander Zumini魯莽駕駛，於是開始尾隨他。

巡警一直尾隨他到接駁101公路南行線的位置，期間Zumini一直魯莾駕駛，巡警於是企圖將他截停，但Zumini拒絕合作，反高速疾駛離開，時速一度高達120哩，中途更曾關掉車頭燈。

Zumini接著在Yerba Buena Road出口處駛出公路，在十字路口衝過紅燈，與一輛客貨車相撞，客貨車有兩名男子在車內。

兩車相撞後，Zumini一度企圖奔跑離開，但最後被拘捕，他在車禍中有受傷，已送院治療。

駕駛客貨車的司機當場不治，客貨車的乘客受重傷送院，傷勢危殆。

寶馬汽車的女乘客有受傷，沒有生命危險，她暫時尚未被拘捕。

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