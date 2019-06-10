美國太空總署或開放國際太空站作商業活動籌募經費（視頻）

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美國太空總署計劃把國際太空站開放用作商業活動，當中更包括旅遊，不過費用就當然會是天價。

太空總署表示，準備開放太空站接待遊客，根據計劃，每年最多可以有兩名遊客在太空站上逗留，最長時間是30天，而第一個太空旅客，最早可以在明年出發。

要到太空旅遊，費用當然也比天高，太空總署表示，他們會向安排太空旅遊的私人旅遊公司收取大約每晚35,000元的費用，讓他們使用太空站的設施，例如空氣、食水、洗手間和上網服務，遊客另外還要支付乘坐火箭來回太空的費用，估計約5,800萬元。

此外，太空總署也計劃開放太空站用作賣廣告，或者拍電影等商業活動，目的是要籌募更多經費，在2024年前再把太空人送上月球。

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