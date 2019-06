【KTSF】

上週五晚開獎、獎金達5.3億元的Mega Millions一票獨中,中獎的彩票在南加州聖地牙哥一間商店售出。

一票獨中全部6個號碼的幸運彩票在聖地牙哥的Sorrento Deli-Mart & Liquor商店中售出。

幸運兒一次過領取獎金,一共得到超過3.45億元,加州彩票局亦會向這間商店發放獎金。

中獎的號碼是17, 19, 27, 40及68,Gold Mega Ball號碼是2號。

根據加州法例規定,中獎幸運兒的身分必須公開,現在暫時未知道幸運兒的身分。

