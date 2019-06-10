六四30周年專題：當年學生領袖現在生活如何（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

1989六四天安門事件發生已經30年，當年廣場上學生領袖現在都進入了知命之年，有人徹底脫離民運，也有人從事宗教活動，也有當年的學生繼續犀利批判中共政權，本集六四30週年專題報導，為您訪問當年其中一位學生領袖。

1989年到2019年，當年天安門廣場上的學生領袖，從青年到中年的這30年間，每個人選擇的道路際遇各不相同，他們現在身在何處？

王丹和吾爾開希都十分活躍於台灣的政論節目，吾爾開希甚至成了中華民國國民。

李祿來到美國，成了投資專家，曾經陪同巴菲特訪問中國，成了首位公開返回中國的前六四學生領袖。

另外一位備受爭議的柴玲，在美國跟夫婿成立電腦公司，並受洗成為基督徒，選擇原諒六四事件。

還有繼續為追求民主人權努力，”六四檔案”網站主持人封從德就是其中之ㄧ，他出版多達30萬字的《六四日紀》，在六四30週年前夕，這本日記再度被翻開。

他當年是廣場上的副總指揮，六四凌晨主持口頭表決，宣布撤離廣場，也是21位被通緝的學生之一。

30年前的封從德，其實是一位已經拿到波士頓大學全額獎學金的博士班錄取生。

封從德說：”我其實當時跟李淑賢寫過一封信說，我也很猶豫，我到海外到時候還想不想回來，當時其實有一種很深的一種，要不要愛國的這種情懷，到了六四這麼真正大的一場規模的，看見以前跪著的人現在站起來了，然後又在天安門廣場享受這種自由感覺的時候，我想只有這個才能夠解釋，為什麼十幾萬人會在長安街上，明明知道是機槍坦克，不是橡皮子彈，已經有很多人死了，大家還會往前衝，那是因為有一個很強烈、希望這個國家好、希望這個國家能夠真正的自由，這種自由在當時來說，真的是覺得伸手可及的，如果爭取一下，真有可能爭取得到，所以在那種情況下，這種很強烈的愛國心就會佔上風，所以到了5月份，我拿到美國大學的通知書，其實留戀了一個小時，在那邊看看，這是我準備10年的留學夢，還是把它放到一邊。”

回顧六四，封從德認為，當年的學運缺乏組織，就是憑著一股滿腔熱血而為，如果重新站在廣場，跟30年前策略會有甚麼不同？

封從德說：”89年最缺失的，實際上我們當時完全沒有任何政治上的準備，不管是組織上還是藍圖政治的方略，現在看起來就很清楚，如果在89年，我們有一小群人能夠事先培訓，頭腦被武裝起來，比方說我們就是要推動，我現在總結就是說，現代的民主轉型的路徑，就是要從民變，我們在89年已經有了，到兵變，這個就89年缺了，然後行政政變，實際上政變這一塊都有可能，像趙紫陽這些人，但就是沒有兵變。”

六四後，封從德在中國逃亡10個月，先逃到巴黎，後來來到美國，出國後感悟傳統文化價值，棄理從文，曾經有機會回中國，但他不想成為中共統戰對象，也因為當時在廣場上，成千上萬的學生聽從他們的指揮，30年來，身上一直背負著罪惡感．

封從德說：”我可以說英文叫做倖存者的罪惡感，這麼大的一場運動，我們作為組織者的話，我當然是有責任，我們當然是有好多地方，是因為我們的局限，我們的失誤所造成的，我們應該承擔的一部分的責任，這個是肯定的，我們應該承擔的，也是因為這個，所以我這麼多年可以說，我一分鐘都沒有想怎麼去賺錢。”

六四30周年，中共照例封鎖任何跟六四事件有關的活動及訊息，但封從德認為，人們依舊渴望真相，這也是他寫《六四日記》的原因。

封從德說：”真實的歷史應該傳給下一代的人，他們真正了解過去是怎樣發生的，然後未來應該怎麼做，我寫《六四日記》，是按照說兩百年三百年以後，有人要研究這段歷史的話，他應該還會要來參考我這本書，所以我每個字，我都應該寫的是很實在的，沒有虛的。”

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