六四30周年專題：當年學生領袖現在生活如何（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

1989六四天安門事件發生已經30年,當年廣場上學生領袖現在都進入了知命之年,有人徹底脫離民運,也有人從事宗教活動,也有當年的學生繼續犀利批判中共政權,本集六四30週年專題報導,為您訪問當年其中一位學生領袖。

1989年到2019年,當年天安門廣場上的學生領袖,從青年到中年的這30年間,每個人選擇的道路際遇各不相同,他們現在身在何處?

王丹和吾爾開希都十分活躍於台灣的政論節目,吾爾開希甚至成了中華民國國民。

李祿來到美國,成了投資專家,曾經陪同巴菲特訪問中國,成了首位公開返回中國的前六四學生領袖。

另外一位備受爭議的柴玲,在美國跟夫婿成立電腦公司,並受洗成為基督徒,選擇原諒六四事件。

還有繼續為追求民主人權努力,”六四檔案”網站主持人封從德就是其中之ㄧ,他出版多達30萬字的《六四日紀》,在六四30週年前夕,這本日記再度被翻開。

他當年是廣場上的副總指揮,六四凌晨主持口頭表決,宣布撤離廣場,也是21位被通緝的學生之一。

30年前的封從德,其實是一位已經拿到波士頓大學全額獎學金的博士班錄取生。

封從德說:”我其實當時跟李淑賢寫過一封信說,我也很猶豫,我到海外到時候還想不想回來,當時其實有一種很深的一種,要不要愛國的這種情懷,到了六四這麼真正大的一場規模的,看見以前跪著的人現在站起來了,然後又在天安門廣場享受這種自由感覺的時候,我想只有這個才能夠解釋,為什麼十幾萬人會在長安街上,明明知道是機槍坦克,不是橡皮子彈,已經有很多人死了,大家還會往前衝,那是因為有一個很強烈、希望這個國家好、希望這個國家能夠真正的自由,這種自由在當時來說,真的是覺得伸手可及的,如果爭取一下,真有可能爭取得到,所以在那種情況下,這種很強烈的愛國心就會佔上風,所以到了5月份,我拿到美國大學的通知書,其實留戀了一個小時,在那邊看看,這是我準備10年的留學夢,還是把它放到一邊。”

回顧六四,封從德認為,當年的學運缺乏組織,就是憑著一股滿腔熱血而為,如果重新站在廣場,跟30年前策略會有甚麼不同?

封從德說:”89年最缺失的,實際上我們當時完全沒有任何政治上的準備,不管是組織上還是藍圖政治的方略,現在看起來就很清楚,如果在89年,我們有一小群人能夠事先培訓,頭腦被武裝起來,比方說我們就是要推動,我現在總結就是說,現代的民主轉型的路徑,就是要從民變,我們在89年已經有了,到兵變,這個就89年缺了,然後行政政變,實際上政變這一塊都有可能,像趙紫陽這些人,但就是沒有兵變。”

六四後,封從德在中國逃亡10個月,先逃到巴黎,後來來到美國,出國後感悟傳統文化價值,棄理從文,曾經有機會回中國,但他不想成為中共統戰對象,也因為當時在廣場上,成千上萬的學生聽從他們的指揮,30年來,身上一直背負著罪惡感.

封從德說:”我可以說英文叫做倖存者的罪惡感,這麼大的一場運動,我們作為組織者的話,我當然是有責任,我們當然是有好多地方,是因為我們的局限,我們的失誤所造成的,我們應該承擔的一部分的責任,這個是肯定的,我們應該承擔的,也是因為這個,所以我這麼多年可以說,我一分鐘都沒有想怎麼去賺錢。”

六四30周年,中共照例封鎖任何跟六四事件有關的活動及訊息,但封從德認為,人們依舊渴望真相,這也是他寫《六四日記》的原因。

封從德說:”真實的歷史應該傳給下一代的人,他們真正了解過去是怎樣發生的,然後未來應該怎麼做,我寫《六四日記》,是按照說兩百年三百年以後,有人要研究這段歷史的話,他應該還會要來參考我這本書,所以我每個字,我都應該寫的是很實在的,沒有虛的。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。