反修訂逃犯條例示威者衝立法會與警方爆衝突（視頻）

民陣週日晚上10時宣布遊行結束後,香港眾志成員和部分遊行人士仍然留守在政府總部外,說要見行政長官林鄭月娥,有人在另一邊的海富中心外聚集,一度有人衝出馬路,警方要施放胡椒噴霧,警方指行動中拘捕19人。

半夜的激烈衝突,警方指有用催淚水劑驅散人群,但沒有使用催淚彈。被捕的19人涉嫌襲警、非法集會等,主要是20歲左右年輕人。警方指他們是有預謀、有組織,強烈譴責、誓必追究。

凌晨12時,衝突由示威者推倒立法會鐵馬開始,警方施放胡椒噴霧,有用警棍、催淚水劑,但就表示沒有用過催淚彈。

現場見到的煙,警方表示不是他們放,又批評示威者不斷向警方丟雜物。有持豆袋槍的警察增援,速龍小隊亦有出動,8名警員受傷。

警方表示,入夜後發現很多人帶口罩,評估形勢後已經不斷增援,多次驅散示威者,不過示威者無理會警告,反而在告士打道架設鐵馬陣堵塞道路,東行線一度癱瘓。

到凌晨3時警員再布防、步步推進,成功驅散示威者。

警方指行動中拘捕19人,被捕人中大部分是20歲左右的年輕人,涉及刑事毀壞、非法集會、襲警等。警方又將356名示威者驅散到舊灣仔警署對開,當中八成人是16至25歲、其中18歲以下有24人。警方指示威者中找到眼罩、口罩、大量火機、索帶,而且有攻擊性武器像是剪刀、刀片等。

