反修訂逃犯條例示威者衝立法會與警方爆衝突（視頻）

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民陣週日晚上10時宣布遊行結束後，香港眾志成員和部分遊行人士仍然留守在政府總部外，說要見行政長官林鄭月娥，有人在另一邊的海富中心外聚集，一度有人衝出馬路，警方要施放胡椒噴霧，警方指行動中拘捕19人。

半夜的激烈衝突，警方指有用催淚水劑驅散人群，但沒有使用催淚彈。被捕的19人涉嫌襲警、非法集會等，主要是20歲左右年輕人。警方指他們是有預謀、有組織，強烈譴責、誓必追究。

凌晨12時，衝突由示威者推倒立法會鐵馬開始，警方施放胡椒噴霧，有用警棍、催淚水劑，但就表示沒有用過催淚彈。

現場見到的煙，警方表示不是他們放，又批評示威者不斷向警方丟雜物。有持豆袋槍的警察增援，速龍小隊亦有出動，8名警員受傷。

警方表示，入夜後發現很多人帶口罩，評估形勢後已經不斷增援，多次驅散示威者，不過示威者無理會警告，反而在告士打道架設鐵馬陣堵塞道路，東行線一度癱瘓。

到凌晨3時警員再布防、步步推進，成功驅散示威者。

警方指行動中拘捕19人，被捕人中大部分是20歲左右的年輕人，涉及刑事毀壞、非法集會、襲警等。警方又將356名示威者驅散到舊灣仔警署對開，當中八成人是16至25歲、其中18歲以下有24人。警方指示威者中找到眼罩、口罩、大量火機、索帶，而且有攻擊性武器像是剪刀、刀片等。

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