美國紐約曼哈頓有直升機在一棟商業大廈的天台墜毀,並引起火警,直升機機師死亡,機上無其他乘客。當局正調查直升機出事原因,相信事件不是恐怖主義行為。

位於曼哈頓巿中心、超過50層、約230米高的安盛公正中心,天台冒出濃煙,當局初步相信,直升機試圖在大廈天台緊急著陸時,失事墜毀,天台起火,直升機幾乎解體。

當局派出逾百名消防員到場,很快控製火勢,大廈沒有明顯受破壞的痕跡。當局表示涉事直升機由私人擁有,死者是直升機機師,機上無其他乘客。

事發在當地星期一下午約2時,直升機由紐約東部起飛後約11分鐘,在曼哈頓市中心時報廣場附近出事,該處屬於禁飛地區。

紐約市長白思豪趕到現場視察,指當局正在調查事發原因,相信事件與恐怖主義無關,事發時正下大雨和有霧。

