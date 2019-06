林鄭月娥回應遊行指會繼續修訂《逃犯條例》

【i-CBLE】

反對修訂《逃犯條例》遊行週日晚結束後,有示威者衝擊立法會及佔據道路,並與警方爆發激烈衝突,包括警員及記者在內有多人受傷,香港行政長官林鄭月娥週一回應反修例遊行,表示政府清晰聽見市民有憂慮,會加強解說,草案會如期星期三恢復二讀。

單一議題引發2003年之後、甚至回歸以來最大型遊行,林鄭月娥回應指,草案會如期星期三在立法會恢復二讀,她宣布四項工作,包括加強解說、提早在二讀辯論前向立法會提交政策聲明令保障有法律約束力、會加快與內地、澳門及台灣商討長期協議,並承諾定期匯報個案移交執行情況。

林鄭表示,相信大部份遊行的市民都愛香港,想香港有公義、法治,政府修例的意願都一樣。談及凌晨的衝擊,她沒有使用譴責的字眼。至於在兩年前競選,她曾表示如果主流民意令她不能做下去便會辭職。

保安局局長李家超即日去信立法會主席梁君彥提交政策聲明,重申六項保障措施包括特區政府可以在移交協議文本訂明被移交的疑犯有權利選擇律師、可獲家屬探望、接受公開審訊等,香港居民可以申請返港服刑,特區政府亦只會處理由中央機關提出的移交請求。

李家超指當修例通過後,以上保障會有法律約束力。

