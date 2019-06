週末天氣炎熱乾燥 灣區及北加多地爆發山火

【KTSF】

在週末的炎熱、乾燥、大風天氣下,灣區以及北加州其他地區爆發連場山火。

週日下午3點15分左右,南灣聖荷西與Morgan Hill交界處,靠近101號公路一片草場發生山火,加州消防局週一早上宣佈山火焚燒面積達210英畝,有八成五受控。

而上週六下午兩點半左右,北灣Napa縣靠近Calistoga處亦發生山火,焚燒面積達50英畝,消防已於週日晚7時許撲滅大火。

另外,灣區以北的Yolo縣上週六爆發大型山火,當地居民需要緊急撤離,消防局派出多架直升機撲救,截至週日下午4點41分,火場面積已達2,220英畝,有兩成受控。

在過去兩日內,太平洋煤電公司(PG&E)亦切斷火災高危區的電力供應,範圍包括北灣Napa縣、Solano縣,以及灣區以北Butte縣、Yuba縣及Yolo縣部分地區,數萬名用戶受影響。

