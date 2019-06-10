週末天氣炎熱乾燥 灣區及北加多地爆發山火

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在週末的炎熱、乾燥、大風天氣下，灣區以及北加州其他地區爆發連場山火。

週日下午3點15分左右，南灣聖荷西與Morgan Hill交界處，靠近101號公路一片草場發生山火，加州消防局週一早上宣佈山火焚燒面積達210英畝，有八成五受控。

而上週六下午兩點半左右，北灣Napa縣靠近Calistoga處亦發生山火，焚燒面積達50英畝，消防已於週日晚7時許撲滅大火。

另外，灣區以北的Yolo縣上週六爆發大型山火，當地居民需要緊急撤離，消防局派出多架直升機撲救，截至週日下午4點41分，火場面積已達2,220英畝，有兩成受控。

在過去兩日內，太平洋煤電公司（PG&E）亦切斷火災高危區的電力供應，範圍包括北灣Napa縣、Solano縣，以及灣區以北Butte縣、Yuba縣及Yolo縣部分地區，數萬名用戶受影響。

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