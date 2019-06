【KTSF】

灣區週一迎來本年度至今最熱的一日,東灣內陸、北灣和南灣日間時段錄得超過華氏100度的高溫,國家氣象局更發出熱浪警示。

灣區民眾週日晚開始已經感受到今股熱浪的侵襲,舊金山週一清晨已經錄得華氏70度左右,日間最高氣溫更高達華氏91度,內陸地區則錄得高達華氏105度,北灣和南灣也有華氏101度。

氣象局發出的熱浪警示,從週一早早上10點開始,直到週一晚上9點結束。

氣溫從週二開始下降,不過週二和週三,內陸、北灣和南灣仍然有華氏90度以上的炎熱氣溫,舊金山沿海地區週三恢復清涼的氣溫,有華氏74度至78度。

週四到本週末,灣區各地氣溫會再下降多幾度。

