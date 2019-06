【KTSF】

國家氣象局預測,週一灣區大部分地區天氣晴朗並且炎熱,中午時分,舊金山沿岸地區最高氣溫會錄得高達華氏91至96度,內陸和南灣地區更會有超過華氏100度的高溫。

氣象局從週一早上10時到晚上9時對灣區發出熱浪警示,未來數天灣區都是天晴,氣溫從週二開始逐步下降,但週二內陸地區氣溫仍然屬於炎熱水平,最高氣溫會錄得華氏100度,但舊金山沿岸地區就會下降10度左右,最高氣溫約華氏80至85度。

週三內陸和南灣地區會再下降幾度,至華氏90至93度,沿海地區則會恢復清涼氣溫,最高有華氏74至78度。

週四到本週末,內陸和南灣地區氣溫下降至和暖水平,有華氏81至86度,沿海城市就會錄得華氏68度左右的清涼氣溫,週日到下週一氣溫又會稍微上升。

