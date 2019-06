【KTSF】

東灣Walnut Creek捷運站旁邊一個新落成的停車場,被乘客投訴收費太昂貴,捷運當局要求負責營運停車場的公司降低泊車費。

這間兩個月前落成的新停車場雖然印有捷運的標誌,但其實是由一間私人公司營運,捷運當局只是租出土地。

新停車場泊車費每日要18元,比起在旁邊捷運站本身的停車場3元泊車費貴了6倍,令一些民眾感到困擾,沒想到價格會相差這麼大。

有人不滿該間公司任意調整泊車費,捷運當局曾去信給該公司,指根據租約,新停車場不應該收那麼貴,要求6月之前降低泊車費。

但是時至今日,價格無變過,雙方表示正展開談判。

