民陣指有103萬人遊行反對香港政府修訂《逃犯條例》

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反對香港政府修訂《逃犯條例》的遊行，民陣指有103萬人參加，警方則指最高峰期有24萬人，兩個數字都是2003年以來最高。

民陣表示，103萬人上街是創記錄，希望政府回應市民訴求、撤回修例，又指會視乎立法會的時間表，再決定何時發動包圍立法會。

遊行原定週日下午3時起步，大半小時之前維園中央草坪已經站滿人，民陣要提早出發，2時20分便離開維園轉出高士威道。

遊行隊伍沿怡和街、軒尼詩道向金鐘前進，整個下午都看不到龍尾，他們的標語、道具以至看到修例宣傳片的反應，反映訴求很一致。

當隊頭大約4時到達立法會外的添美道時，維園有很多人等候出發，亦有人正前往維園。

今次是民陣三個月內發起第三次反修例遊行，亦是人數最多的一次，對修例的不滿亦聚焦去特區政府。

民陣在立法會外集會，傍晚宣佈預演包圍立法會。警方呼籲到達終點遊行人士和平理性離開，但有部份人士並無聽從，跟隨民陣包圍立法會行動。由天亮行到天黑，人龍還未散，龍尾入夜都未行到終點。

有參與遊行的市民表示，對上一次遊行是2003年，今次再上街，希望政府懸崖勒馬，撤回《逃犯條例》修訂。

香港政府發表聲明回應民陣的遊行，指政府在過去4個月細心聆聽了不同的意見，並就多項建議作出正面回應。

政府呼籲立法會以平和、理性及尊重的態度去審議《條例草案》，以確保香港繼續是一個適合居住及營商的安全城市，條例草案將於6月12日在立法會恢復二讀辯論。

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