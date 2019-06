民陣指有103萬人遊行反對香港政府修訂《逃犯條例》

【i-CABLE】

反對香港政府修訂《逃犯條例》的遊行,民陣指有103萬人參加,警方則指最高峰期有24萬人,兩個數字都是2003年以來最高。

民陣表示,103萬人上街是創記錄,希望政府回應市民訴求、撤回修例,又指會視乎立法會的時間表,再決定何時發動包圍立法會。

遊行原定週日下午3時起步,大半小時之前維園中央草坪已經站滿人,民陣要提早出發,2時20分便離開維園轉出高士威道。

遊行隊伍沿怡和街、軒尼詩道向金鐘前進,整個下午都看不到龍尾,他們的標語、道具以至看到修例宣傳片的反應,反映訴求很一致。

當隊頭大約4時到達立法會外的添美道時,維園有很多人等候出發,亦有人正前往維園。

今次是民陣三個月內發起第三次反修例遊行,亦是人數最多的一次,對修例的不滿亦聚焦去特區政府。

民陣在立法會外集會,傍晚宣佈預演包圍立法會。警方呼籲到達終點遊行人士和平理性離開,但有部份人士並無聽從,跟隨民陣包圍立法會行動。由天亮行到天黑,人龍還未散,龍尾入夜都未行到終點。

有參與遊行的市民表示,對上一次遊行是2003年,今次再上街,希望政府懸崖勒馬,撤回《逃犯條例》修訂。

香港政府發表聲明回應民陣的遊行,指政府在過去4個月細心聆聽了不同的意見,並就多項建議作出正面回應。

政府呼籲立法會以平和、理性及尊重的態度去審議《條例草案》,以確保香港繼續是一個適合居住及營商的安全城市,條例草案將於6月12日在立法會恢復二讀辯論。

